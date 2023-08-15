أسعار المراوح ارتفعت 150٪ خلال عام واحد!!

شهدت أسعار المراوح في أسواق الكهرباء بدمشق ارتفاعاً كبيراً مع اشتداد الحر في فصل الصيف.

وبالنسبة للمراوح التي تعمل على البطاريات، وصل سعر المروحة العامودية 18 إنش ديجيتال إلى 1.1 مليون ليرة، بينما وصل سعر مروحة أخرى بمواصفات تقل عن مواصفات الأولى إلى 500 ألف ليرة.

أما بالنسبة للمراوح التي باتت تباع كشفرات فقط والتي تعلّق على الجدران فإن أسعارها تراوحت بين 75-125 ألف ليرة، فيما تتراوح أسعار المراوح الكهربائية بين 400 ألف إلى 1.5 مليون ليرة، أما السقفية الكهربائية 60 إنش مع 3 شفرات فوصل سعرها إلى 600 ألف ليرة.

وقال محمد الجابي، وهو أحد مسؤولي صالات العرض لإحدى الشركات الكهربائية، إن أسعار المراوح ارتفعت عن العام الماضي حوالي 150 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل من جهة وارتفاع أسعار القطع المستوردة من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن المراوح هي صناعة محلية بمعظمها إلا أنها تحتاج الكثير من القطع غير المتوافرة في السوق الداخلية، وتبعا لذلك فإن سعر الصرف يتحكم بها بشكل كبير.

ولفت إلى وجود جمود كبير بالإقبال على الشراء منذ بداية فصل الصيف على اعتبار أن الأجهزة الكهربائية بالمجمل أصبحت من الأمور الثانوية بالنسبة لأغلب الأشخاص نتيجة لارتفاع أسعارها، لذا اتجه كثيرون إلى اقتناء الشفرات التي تعمل على البطاريات لانخفاض أسعارها على الرغم من أن نسبة الأمان فيها معدومة.

من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، إلى أن المشكلة ليست في الأسعار بحد ذاتها وإنما بضعف الدخل إذ إن سعر المروحة يصل إلى 10 أضعاف الراتب الواحد، وبالتالي حتى لو انخفض إلى 600 ألف ليرة فستبقى مرتفعة الثمن بالنسبة للمواطن.