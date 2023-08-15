مشروع صيني لدعم حماة بـ 300 ميغا كهرباء

زار وفد صيني الشركة العامة لكهرباء حماه ، بغرض الكشف الفني على أرض في منطقة كفربهم لمعرفة صلاحيتها لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية ، وفقاً لما كشفه مدير كهرباء حماة حبيب خليل.

وقال خليل أن الأرض المكشوف عليها مساحتها 2000 دونم، تمت زيارتها للتأكد من إمكانية إنشاء محطة طاقة بديلة، لدعم مدينة حماة بالكهرباء باستطاعة 300 ميغا، ومعالجة انقطاع الكهرباء نتيجة الحمولات الكبيرة وضعف التوتر، إضافة إلى معالجة الانقطاعات المتكررة خلال فترة الوصل وفقاً لموقع اثر برس المحلي.

في سياق آخر، أفاد مدير التشغيل في كهرباء حماة معاوية العمر بأن مشروع محطة التحويل في حي العدية باستطاعة 20 ميغا وكلفة 200 مليار توقف، حيث فشل الإعلان بالمناقصة ولم يتقدم أحد للقيام بأعمال مدينة (بناء) فيها لذا سيتم الإعلان مرة ثانية، علماً أن المشروع كان يهدف لتخفيف الحمولات الكبيرة الكهربائية ودعم عدة أحياء قريبة من المحطة المزمع إنشاؤها منذ كانون الثاني لهذا العام.



الجدير ذكره أن محافظة حماة تعاني من تقنين كهربائي يمتد لنحو 6 ساعات قطع مقابل نصف ساعة وصل، تزيد معاناة الأهالي فيه خلال فترة الصيف وموجاته الحارة، كما يؤثر التقنين المذكور على وصول مياه الشرب في عدة أحياء ومناطق في المحافظة.