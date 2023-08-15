قوات أمريكية تتمركز عند منفذ القائم قرب حدود سوريا

نقلت وكالة المعلومة العراقية عن أحد قيادات تحالف الأنبار الموحد عبدالله أحمد الجغيفي، قوله أن قوة أمريكية تمركزت قرب منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، قادمة من منفذ التنف السوري دون معرفة الدواعي والمهام التي تقوم بها مستقبلا

ووفقاً لما قاله “الجغيفي”، فإن القوات الأمريكية تحركت من مواقع ارتكازها في منفذ التنف القريب من قضاء الرطبة غربي الأنبار، باتجاه مناطق لم يتم تحديدها، إلا أنها قريبة من منفذ القائم الحدودي مع سوريا.

وسبق أن كشف مسؤول أمريكي كبير، عن توصلهم إلى أدلة ومؤشرات، تفيد بأن القادة العسكريين الروس في سوريا وقوات الحرس الثوري الإيراني، يجرون عمليات تنسيق “هادئة” في سوريا، بشأن خطط طويلة الأجل للضغط على الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد.

وأضاف في تصريح لموقع “المونيتور”، إن روسيا تحاول إخراج الولايات المتحدة من المجال الجوي السوري، بينما يواصل الحرس الثوري الإيراني تدفق الأسلحة المستخدمة لمهاجمة القواعد الأمريكية داخل البلاد، وهناك تلاقي مصالح بين هذه المجموعات الثلاث (الإيرانيين والروس والسوريين).

ووصف التعاون بأنه “تخطيط تعاوني، وتبادل معلومات استخباراتية على مستوى متوسط إلى أعلى رتبة للجيشين الروسي والإيراني.

وتتعرض قواعد التحالف في دير الزور والحسكة لهجمات صاروخية باستمرار، تقف خلفها فصائل مدعومة من إيران، في وقت تسعى إلى قطع طريق إمداد هذه الفصائل بالسلاح القادم من إيران عبر الأراضي العراقية.