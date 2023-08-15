توقيف مروج مخـ.درات في دمشق وضبط ( 8 ) ثمانية كيلو غرام من مادة المخدر

15-08-2023

توقيف مروج مخـ.درات في دمشق وضبط ( 8 ) ثمانية كيلو غرام من مادة المخدر

من خلال المتابعة الحثيثة لتجار المواد المخـ.درة ومروجيها في محافظة دمشق وريفها، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على المدعو (أحمد ، م) في محلة ركن الدين وهو من مروجي المواد المخدرة وضُبط بحوزته ( 1,200 ) واحد كيلو ومئتي غرام من مادة الحشيش المخـ.در.

 وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بحيازة وترويج الحشيش المخدر ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم، كما اعترف بوجود كمية أخرى مخبأة في بناء مهجور في محلة (العباسيين) وبدلالته تم تحري البناء المذكور والعثور على المواد المخـ.درة المخبأة ضمنه وبلغت ( 7,200 ) سبعة كيلو ومئتي غرام من مادة الحشيش المخدر.

تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.

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