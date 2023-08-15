المركزي يعدل قائمة المواد غير المدرجة ضمن أولويات التمويل

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي اليوم قراراً عدلت بموجبه القائمة الثانية المرفقة بالقرار (970 – ل.أ) للعام الجاري، وهي قائمة المواد غير المدرجة ضمن أولويات التمويل لجهة شطب مادتي البن غير المحمص، وصفائح ولفائف الحديد منها، وإخراجهما من نطاق تطبيق القرار المذكور.

ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ يوم العمل التالي لصدوره.

يذكر أن القرار (970- ل. أ) يحدد ضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي.