ارتفاع كبير بأسعار الألبان والأجبان

نائب رئيس جمعية الحرفيين للألبان والأجبان أحمد السواس عن ارتفاع أسعار كلف المواد الداخلة بإنتاج الألبان والأجبان، بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، الأعلاف، والأدوية البيطرية، مشيراً إلى أن سعر كيلو اللبن اليوم بـ6000 ليرة، الحليب 5000 ليرة، اللبنة بين الـ19 – 20 ألف ليرة، والجبنة البلدية نحو 26 – 28 ألف ليرة.

وحول استخدام مواد غير صالحة في صناعة الألبان، أكد السواس أن هذا الأمر غير صحيح، ولكن يمكن أن يحصل تخفيض بنسبة الدسم في "اللبنة"، ولا يوجد ما يسمى بأشباه الأجبان والألبان.

وأوضح السواس أن تخفيض الأسعار يحتاج لإجراءات عديدة، والعامل الأكثر تأثيراً على الأسعار هو التصدير، واستجرار المعامل لكميات كبيرة من الحليب، إلى جانب استخدام معامل البوظة هذا العام للحليب الطبيعي بدلاً عن البودرة لارتفاع سعرها، ما أثر على العاملين في مجال الألبان والأجبان بشكل كبير.

شام إف إم