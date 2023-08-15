ضبط 43 طن إسمنت أسود معدة للاتجار غير المشروع بريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق شاحنةً تقل أكثر من 43 طناً من الإسمنت الأسود، قادمةً من محافظة حماة إلى مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، تم تغيير وجهتها بقصد الاتجار غير المشروع بالمادة.

وأوضحت المديرية أن الإسمنت الذي كانت تقله الشاحنة من إنتاج الشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، وتم حجز الشاحنة بعد إفراغ حمولتها التي بلغت 43 طناً و480 كيلوغراماً من الإسمنت الأسود دوغما، وتسليمها إلى مؤسسة العمران أصولاً ، وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.

سانا