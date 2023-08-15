15-08-2023
ضبط 43 طن إسمنت أسود معدة للاتجار غير المشروع بريف دمشق
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق شاحنةً تقل أكثر من 43 طناً من الإسمنت الأسود، قادمةً من محافظة حماة إلى مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، تم تغيير وجهتها بقصد الاتجار غير المشروع بالمادة.
وأوضحت المديرية أن الإسمنت الذي كانت تقله الشاحنة من إنتاج الشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، وتم حجز الشاحنة بعد إفراغ حمولتها التي بلغت 43 طناً و480 كيلوغراماً من الإسمنت الأسود دوغما، وتسليمها إلى مؤسسة العمران أصولاً ، وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.
سانا
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