الغرام يتخطى 700 ألف ليرة.. متى يتوقف جنون الذهب في سوريا؟

واصلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعها المجنون، الذي فاق كل حدود التوقعات، حيث تجاوز سعر الغرام 700 ألف ليرة.

ووفقا لمؤشر موقع " لأسعار الذهب في سورية، فإن سعر غرام الذهـب عيار 21 قيراطاً سجل 703 ألف ل.س للمبيع، 702 ألف ل.س للشراء، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 602571 ل.س للمبيع، و 601571 ليرة للشراء.



كما وصل سعر الليرة الذهبية إلى 6 مليون ليرة، بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 26 مليون و 100 ألف ل.س.



ودعت جمعية الصاغة، إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية، وطلبت من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة بغير السعر النظامي الصادر عن الجمعية، وخصصت رقم للشكاوي: 0112248005.



وكان مصرف سورية المركزي، حدد اليوم، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10100 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11086.27 ليرة سورية لليورو الواحد.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع، بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر تموز الماضي.

وذكرت وكالة رويترز، أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من تموز، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولاراً.