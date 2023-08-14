توقيف شخص امتهن ترويج العملات المزورة والاحتيال على المواطنين

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة حول قيام شخص بترويج العملة الأجنبية المزورة في مدينة حماة ، ومن خلال المراقبة المستمرة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على المشتبه به حيث كان يتردد إلى منزل مستأجر على متن دراجة نارية نوع بارت بدون لوحة، وبتحري المنزل عثر فيه على جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) ومسـ.دس خلبي معدل إلى حـ.ربي مع طلـ.قات، ومجموعة من العملات النقدية المزورة وهي (تسعة آلاف ومائتي يورو ــــ مائة دولار أمريكي ــــ مليونين ومائتي ألف ليرة سورية)

وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة طلبات بحقه بجـ.رائم (احتيال على المواطنين بمبالغ مالية بحجة بيعهم مبالغ من الدولار الأمريكي المجمد ، اعتراض طريق شخص على طريق (حماة الشيحة) وكسر زجاج سيارته ومحاولة سلـ.به .

وبالتحقيق اعترف بحيازته المبالغ الأجنبية المزورة ، وأنه المقصود بالطلبات المذكورة ، واشتراكه مع أشخاص متوارين على الاحتيال على عدة مواطنين بحجة بيعهم دولار أمريكي مجمد.

تم مصادرة المبالغ المزورة والمسـدس المذكور وحجز الدراجة النـ.ارية ، ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.