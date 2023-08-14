قرار رفع سعر الأسطوانة سيساهم بعودة صناعتها

في تعليقه على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي صدر مؤخراً ونص على رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة لتصبح 398318 ليرة، أوضح رئيس جمعية الغاز بمحافظة ريف دمشق عدنان برغش بأن سبب صدور هذا القرار هو لفتح المجال أمام معمل صناعة الأسطوانات للعودة إلى الإنتاج والإقلاع من جديد.

واعتبر برغش بأن السعر القديم لأسطوانة الغاز والذي كان محدداً ب 117 ألف ليرة، كان بمثابة حجر عثرة ومعرقلاً لانطلاق إنتاج معمل أسطوانات الغاز، أمام الارتفاع الكبير بأسعار الحديد وتكاليف الإنتاج الأخرى.

وتوقع برغش بأن ينعكس قرار رفع أسطوانة الغاز المنزلي بالإيجاب على وضع صيانة واستبدال أسطوانات الغاز التالفة.

ولعل وجود ندرة بأسطوانات الغاز المنزلية الفارغة لدى مستودعات المحروقات، وفقدان أمل المواطنين بالحصول عليها عبر التسجيل، أنعش المتاجرة بها في السوق السوداء، إذ وصل سعر الأسطوانة الفارغة هناك إلى نحو 450 ألف ليرة.

وفي سياق آخر، ذكر برغش بأن مدة انتظار رسالة الغاز على ساحة محافظة ريف دمشق تصل إلى 75 يوماً، كاشفاً عن وجود وعود ومحاولات لتخفيض مدة الانتظار وفق الإمكانات وتوريدات الغاز المتاحة.

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