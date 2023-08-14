اعتماد وثيقة سند التمليك كحل مؤقت عن بطاقة الميكانيك لدى شركة محروقات

14-08-2023

اعتماد وثيقة سند التمليك كحل مؤقت عن بطاقة الميكانيك لدى شركة محروقات

ضمن خطوات تخفيف الأعباء للأخوة المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة ميكانيك في الوقت الحالي ويحتاجون متابعة اجراءات الحصول على بطاقة محروقات..


تم بالتنسيق بين وزارتي النقل و النفط اعتماد وثيقة ( سند تمليك ) كبديل مؤقت عن بطاقة الميكانيك عند تقديمهم الحصول على بطاقة محروقات لدى الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية - محروقات.

يمكن لأصحاب المركبات اعتماد هذه الوثيقة حالياً ، ريثما يتم منحهم بطاقة ميكانيك والتي تعمل الوزارة على توفرها بأقرب وقت، واستجرار المواد والمستلزمات اللازمة لطباعتها وتزويد مالكي المركبات بها في كافة مديريات ودوائر النقل واعتمادها وفق المعتاد .

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