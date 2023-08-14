68 مستفيداً من نتائج اعتراضات "التاسع" في اللاذقية

أكد رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية باللاذقية علي محمد لـ"الوطن أون لاين"، أن عدد المستفيدين من نتائج الاعتراضات على امتحانات شهادة التعليم الأساسي والشرعي بلغ 68 طلباً، منهم 67 طلباً للثانوية العامة وطلب واحد للثانوية الشرعية.

وذكر محمد أن عدد الأوراق الامتحانية المعترض عليها وتمت دراستها 3235 ورقة، الكتلة الأكبر كانت لمادة اللغة العربية بواقع 912 ورقة، تليها الرياضيات 640 ورقة، العلوم 505 أوراق، الاجتماعيات 484 ورقة، الديانة 248 ورقة، اللغة الانكليزية 236 ورقة، اللغة الأجنبية (فرنسي – روسي) 200 ورقة.

وطلبت مديرية التربية من الطلاب المستفيدين من نتائج الاعتراضات، مراجعة دائرة الامتحانات لتسوية أوضاعهم الامتحانية بالسرعة القصوى.

الوطن أون لاين