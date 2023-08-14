تيلغرام يطلق ميزة جديدة لمستخدميه

أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق “تيلغرام”، بافل دوروف، أنه سيتم اعتباراً من اليوم السماح بنشر خاصية القصص (ستوري) بشكل مجاني وتدريجي لكافة مستخدميه، وفقاً لوكالة “تاس”.

وقال “دوروف” على قناته في”تيلغرام”: “يمثل عرض القصص التدريجي لجميع المستخدمين اليوم بداية هذه المرحلة الجديدة في تاريخ “تيلغرام”.

والجدير بالذكر أن “تيلغرام” كان قد سمح بنشر القصص لمشتركي تطبيق “Telegram Preminum” المدفوع في شهر تموز، حيث يمكن للمستخدمين الآخرين مشاهدة قصص أصحاب الاشتراكات والتعليق عليها.