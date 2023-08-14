تيلغرام يطلق ميزة جديدة لمستخدميه

14-08-2023

تيلغرام يطلق ميزة جديدة لمستخدميه

أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق “تيلغرام”، بافل دوروف، أنه سيتم اعتباراً من اليوم السماح بنشر خاصية القصص (ستوري) بشكل مجاني وتدريجي لكافة مستخدميه، وفقاً لوكالة “تاس”.

وقال “دوروف” على قناته في”تيلغرام”: “يمثل عرض القصص التدريجي لجميع المستخدمين اليوم بداية هذه المرحلة الجديدة في تاريخ “تيلغرام”.

والجدير بالذكر أن “تيلغرام” كان قد سمح بنشر القصص لمشتركي تطبيق “Telegram Preminum” المدفوع في شهر تموز، حيث يمكن للمستخدمين الآخرين مشاهدة قصص أصحاب الاشتراكات والتعليق عليها.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...