عامل يقتل زميله بسبب ملاسنة كلامية

عند الساعة 15.00 من تاريخ 2023/7/30 ورد إخبار هاتفي لقسم الشرطة الخارجي في حماة من قبل مشفى المركز الطبي بالدخول إليه إسعافاً المدعو (مصطفى . ك) إثر تعرضه لإصـ.ابة في الرأس بأداة حـ.ادة (رفـش) من قبل شخص يدعى (وائل . ح) وذلك أثناء عمله في معمل قيد الإنشاء على طريق حماة سلمية وفارق الحياة متأثراً بإصـابته.

على الفور توجهت دورية من القسم المذكور مع الأدلة الجنائية إلى المكان وبسؤال العمال المتواجدين بموقع الحادثة أكدوا أنه بتاريخ الحادثة وأثناء عمل المغدور مع المدعو (وائل . ح) حصلت ملاسنة كلامية بينهما وأقدم المذكور على ضرب المغدور على رأسه بواسطة (رفش) كان يحمله ولاذ بالفرار.

ومن خلال البحث والتحري تم إلقاء القبض على القـ.اتل وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ضرب المغدور بواسطة رفش على رأسه بعد ملاسنة كلامية حصلت بينهما.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه ومازالت التحقيقات مستمرة بالحـ.ادثة وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية