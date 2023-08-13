استئصال كتلة ورميّة ضخمة بأحد مشافي دمشق

قالت منصة الصحة السورية أن مشفى تشرين كان قد استقبل مريضاً بالعقد الخامس من العمر كان يُعاني من كتلة ضخمة، وتبيّن من خلال التشخيص أن لديه ما يُعرف علمياً بـ ساركوما خلف البريتوان، وهي من أورام النسج الرخوة الخبيثة التي يعتبر الاستئصال التام أساس العلاج.

وحسب المنصة ففي البداية كان قرار الأطباء استئصال ما أمكن من الكتلة لتخفيف أعراض المريض بسبب صعوبة الاستئصال التام لعلاقتها مع الأوعية الهامة،و خلال إجراء الجراحة المطلوبة في مشفى تشرين، كانت كتلة ضخمة تملأ تجويف البطن من الحجاب الحاجز وصولاً للحوض خلف المثانة.

وبدأ الأطباء بعزل الكتلة عن الكولونات الأيمن والأيسر والمعترض دون أي أذيّة، وتم تحريرها عن الأوعية خلف البريتوان الأبهر والأجوف دون مشاكل، فضلاً عن عزل الكلية اليمنى والتأكد من سلامتها ، أما الكلية اليسرى فكانت مكتنفة بالكتلة، لذلك تم استئصالها وغدة الكظر الأيسر والطحال بسبب ارتشاحهما بالورم، كما جُرفت كامل العقد اللمفاوية على مسار الشريان الأبهر.

وبحسب ما نقلته المنصة، نجح الأطباء باستئصال تام بدون أي بقايا ورمية وبدون أي تمزق للكتلة مع تجريف كامل العقد المشتبهة وبزمن 3 ساعات.

وبلغ وزن الكتلة التي تم استئصالها 16 كيلوغرام وقد يكون هذا أكبر حجم لكتلة تستأصل من البطن.