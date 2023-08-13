قطر تعاقب حمـاس بسبب تقاربها مع دمشق

كشف مصدر مقرب من حركة حماس أن السبب الرئيسي وراء تقليص قطر منحتها المالية لحركة حماس ،وعدم انتظام عملية الدفع ، هو خطوات التقارب مع الحكومة السورية وذلك بعد قطيعة استمرت بينهما لأكثر من عشر سنوات، حيث إن موقف قطر من الحكومة السورية واضح ، وقفاً لما نقلته شبكة بي بي سي.

وكانت قطر تقدم شهريا 30 مليون دولار لقطاع غزة ومن بينها 10 ملايين دولار لدعم رواتب موظفي القطاع، وقد تراجع هذا الجزء إلى 3 ملايين دولار مؤخرا.

بدوره أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حماس، أن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت لعشرة ملايين دولار، ثم تراجعت حتى وصلت لثلاثة ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين، مضيفا أن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلا لمرة واحدة، وبقيمة 3 ملايين دولار وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.

يشار أن قطر عارضت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشددة على أن الأسباب وراء مقاطعتها لها لم يتم تجاوزها بعد.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، استقبل في تشرين الأول الماضي وفدا من “حماس” برئاسة قائد الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، وذلك بعد قطيعة منذ حوالي 10 أعوام.