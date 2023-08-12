أجواء سديمية مغبرة تستمر ثلاثة أيام

تشهد المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة والبادية والجنوبية الشرقية حالياً أجواءً سديميةً مغبرةً شديدة الحرارة، تستمر لمدة ثلاثة أيام بشكل متفاوت، وفق الراصد الجوي جعفر يوسف.

وأوضح يوسف أن سبب الأجواء السديمية وانتشار الغبار هو انخفاض قيم الضغط السطحي الذي يسبب نشاطاً في سرعة الرياح السطحية التي تؤدي إلى رفع الغبار، مبينا أن هذه الأجواء ستخف بشكل تدريجي خلال الأيام الثلاثة القادمة، حيث من المتوقع أن يصبح الجو غائماً خلال ساعات بعد الظهر والمساء، مع احتمال حدوث عواصف رعدية، وخاصة في المناطق الغربية خلال هذه الفترة.

ولفت يوسف إلى أن درجات الحرارة مستمرة بالارتفاع أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية، وستكون ذروتها يومي الأحد والإثنين القادمين لتعود للانخفاض يوم الثلاثاء.

سانا