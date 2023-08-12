بئر "الطليعي" يدخل الخدمة في طرطوس

أنهت ورش وكوادر المؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس بالتعاون مع شركة الكهرباء، أعمال وصل بئر الطليعي بشبكة الكهرباء، لتتم أعمال الضخ التجريبي حتى زوال العكارة.

بئـر الطليعي الذي تم حفره بتمويل من جمعية السبيل الخيرية وفق الدراسة المعدة من قبل مؤسسة مياه طرطوس، تم وضعه في الخدمة فعلاُ، ويضخ بغزارة / 72 / م٣/ ساعة إلى خزان الطليعي المغذي لقرى الطليعي و تلة الخضر.

وبهذا أصبح زمن تعبئة خزان الطليعي من بئري الطليعي وتل الترمس 42 دقيقة بدلاً من 1.5 ساعة.

ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر بتحسين الواقع المائي بشكل كبير في قرى الطليعي وتلة الخضر، وتخفيف الضغط عن بئر تل ترمس، وبالتالي توفير المياه بشكل أفضل للقرى التي يغذيها.