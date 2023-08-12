السويداء: عودة شركات البولمان للعمل بعد تخفيض أجرتها

عادت رحلات النقل بالبولمان بين “السويداء” و”دمشق” صباح أمس الجمعة بعد توقف دام نحو 3 أيام. على خلفية منعها من العمل من قبل فصيل “فزعة فخر” المسلح احتجاجاً على مضاعفة الأجرة.

وقالت مصادر من شركات نقل البولمان في السويداء إنهم باشروا الرحلات منذ صباح أمس. بناء على اتفاق يقضي بتخفيض التعرفة إلى 7 آلاف ليرة.

وكانت شركات البولمان قد رفعت الأجرة من 5 آلاف ليرة إلى 10 آلاف. ثم عادت لتخفضها إلى 7 آلاف ليرة. ما يعني ارتفاعها بنحو 40 بالمئة تقريباً.

ورفعت الشركات أجرتها بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم الأربعاء بتعديل أجور النقل بين المحافظات بناء على طلب أصحاب شركات النقل. وحددت أجرة 60 ليرة لكل كيلو متر، ما يعني أن أجرة رحلة دمشق السويداء يجب أن تكون 6000 ليرة كون المسافة نحو 100 كم. إلا أن الشركات رفعتها 1000 ليرة زيادة عن التعرفة الرسمية حتى بعد تخفيضها عن الـ10 آلاف ليرة.

واعتبر رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري في السويداء “سليم العربيد” خلال تصريحات لـ سناك سوري. أن التعرفة الجديدة غير منصفة، مضيفا أن الحل بيد الحكومة من خلال مراقبة وضبط أسعار تبديل القطع وأجور الصيانة والزيوت التي ترتفع مع كل ارتفاع للقطع الأجنبي دون ضوابط.



سناك سوري