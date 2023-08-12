الإنتهاء من صب أكبر قاعدة بيتونية للسكن البديل بدمشق

أنهت الشركة العامة للطرق والجسور أعمال صب أحد أكبر القواعد البيتونية للبرج (بي بي 709) بكمية بلغت 3750 متراً مربعاً من البيتون، وهو أحد الأبراج التي ينفذها الفرع في مشروع السكن البديل ضمن منطقة بيادر نادر بمحافظة دمشق وفق العقد المبرم مع المؤسسة العامة للإسكان.

مدير فرع دمشق للشركة المهندس عمار حيدر أوضح أنه بعد الانتهاء من عمليات الحفر وإجراء السبور وفحص التربة تبين وجود حاجة لصب كميات أكبر في قاعدة البرج الذي يصل ارتفاعه إلى 240 سنتمتراً، وذلك بشكل مستمر على مدى 48 ساعة متواصلة.

ولفت المهندس حيدر إلى وضع خطة عمل منظمة شملت كافة احتياجات الصب من آليات وكوادر وجدول زمني لساعات عمل بما يتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة حالياً، وذلك لضمان نجاح العمل والقدرة على تجاوز أي طارئ أو تقصير، حيث بلغ عدد الآليات المستخدمة في عملية الصب 38 جبالة بحمولة تراوحت بين 9 أمتار و20 متراً بالتناوب، وثلاث مضخات بيتون، وكان الكادر مؤلفا من 25عاملاً.

من جانبها رئيس جهاز الإشراف المهندسة ناريمان ناصر لفتت إلى أن عملية الصب تمت تحت إشراف دقيق من قبل فريق من الشركة العامة للدراسات الهندسية ولأول مرة تصب قاعدة برج بهذا الحجم، حيث تمت متابعة عمل الجبالات وكميات الصب والبيتون من خلال ورديات بشكل متناوب عبر فريق ضم مهندسين ومساعدين مهندسين مهمتهم الأساسية تدارك أي مشاكل في حال وقوعها.

يشار إلى أن الشركة العامة للطرق والجسور فرع دمشق تنفذ تسعة أبراج ضمن أبراج السكن البديل (باسيليا) سبعة منها أبراج من نموذج (بي بي) ذات الأرقام (64، 127، 726، 709، 710، 711، 712) وبرجان نموذج (اتش بي 62) و (اتش بي 13)، حيث تم الانتهاء من عمليات الحفر لكامل الأبراج في الموقع بعمق حوالي 20 م ويتم حالياً صب القواعد لأربعة أبراج.



سانا