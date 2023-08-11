11-08-2023
القبـض على عصابة متخصصة بسرقة محتويات اللبيوت المتضـررة من الزلزال
تمكنت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على عصـ.ابة سرقة مؤلفة من ستة أشخاص تمتهن سرقة محتويات الشقق السكنية في حي الرمل الجنوبي الآيلة للسقوط جراء الزلزال المدمر والتي تم إخلاءها من قاطنيها، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة الشقق السكنية المذكورة بالاشتراك مع أشخاص متوارين عن طريق التسلق ليلاً كون مداخل هذه الشقق مغلقة بالركام، وقيامهم بخلع الأبواب داخلها وسرقة محتوياتها من أثاث وأدوات كهربائية وغيرها.
وبدلالتهم تم استرداد قسم كبير من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، ومازالت الأبحاث مستمرة عن باقي شركائهم حتى إلقاء القبض عليهم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص.
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