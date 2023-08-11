بولندا تنشر 10 آلاف جندي على حدودها مع بيلاروسيا

أعلن وزير الدفاع البولندي "ماريوس بلاشتشاك" عن نشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء من احتمال نشوب حرب جديدة في أوروبا.



تعزيز التواجد العسكري



وتجتهد بولندا لمضاعفة وجودها العسكري ، لتعزيز عمل قوات الشرطة وحرس الحدود، في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة البولندية زعيم بيلاروسيا "ألكسندر لوكاشينكو"، حليف روسيا، بفتح الحدود أمام المهاجرين في عملية "حرب هجينة" تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في الغرب.



قلق بعد تمرد في روسيا



و تشعر بولندا بالقلق أيضاً من وجود مقاتلي فاغنر، الذين انتشروا في بيلاروسيا بعد تمرد قصير الأمد في روسيا في يونيو الماضي، وازدادت حدة القلق، الأسبوع الماضي، عندما دخلت مروحيتان عسكريتان بيلاروسيتان المجال الجوي البولندي لفترة وجيزة، وهو أمر اعتبرته وارسو استفزازاً متعمداً.



روسيا لا تستطيع مواجهة الناتو



وفي وقت قال الدبلوماسي البولندي السابق فيتولد يوراش، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":لا يمكن لفاغنر أن تقدم على أي خطوة، لأن روسيا غير قادرة على خوض حرب مع الناتو، وأي هجوم على بولندا أو ليتوانيا، سيعني حرباً مع حلف شمال الأطلسي والاستفزازات محتملة، خصوصاً وأن هناك انتخابات قادمة في بولندا.



ردود أفعال



بدورها، كشفت محاضرة في السياسة الدولية في جامعة لانكستر في شمال إنجلترا أن روسيا إذا تشرت قواتها في فجوة سوالكي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى رد فعل عسكري فوري من دول الناتو الأخرى، وسيعتبر الناتو سيعتبر ذلك هجوماً مباشراً على الدول الأعضاء.