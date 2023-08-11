زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش ويدعو للاستعداد للحرب

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أعلى جنرال في الجيش ،داعياً إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب ، وحث الزعيم الكوري على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات ، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري قد دعا أيضا إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات وبما يحافظ على وضعية الجاهزية للقتال دائما.

وقد جاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري. وأشارت الوكالة إلى أن كيم أقال أعلى جنرال بالجيش باك سو إيل خلال الاجتماع، دون الخوض في التفاصيل.

يأتي هذا بعدما زار كيم مصانع أسلحة حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.