استـشهاد 20 عسكرياّ في كمين

استـشهد 20 عسكري وإصيب 10 آخرين في كمين تعرّضت له حافلة كانت تقلهم في ريف‌ دير الزور الشرقي

وأوضح مصدرعسكري إن "مســلحين تابعين لتنظيم (داعش) نفذوا كميناً استهدف حافلة مبيت عسـكرية على طريق المحطة الثانية "تي2"، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي".

وتعرضت 3 حافلات مبيت للجيش تعود للفرقة 17، ليل أمس الخميس ما أدى إلى استشهاد عدد من العناصر وإصابة آخرين، واحتراق حافلة وعطب أخرى، فيما تمكنت حافلة ثالثة تُقل عناصر من الفرقة المذكورة من النجاة.

وأكد مصدر عسكري سوري أن “مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية مساء أمس في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين”.

وأشارت مصادر إلى أن القيادات العسكرية تعمل منذ حدوث الاستهداف على تأمين وصول الناجين إلى أماكن آمنة، فيما لم تُعرف بعد أعداد الشهداء، لافتةً إلى أن موقع الاستهداف يشير إلى أن المُنفذ هم من عناصر تنظيم “داعش” الذي ينشط في البادية الجنوبية الشرقيّة لسورية (بادية حمص) وبالقرب من مناطق سيطرة “التحالف الدولي” في التنف عند المثلث الحدودي السوري- الأردني- العراقي.

وسبق هذا الاستهداف بيومين هجوماً على نقطة عسكرية ببلدة “معدان عتيق” تتبع لقوات الدفاع الوطني للجيش، في الرقة.

وحصل العام الفائت حادثة مشابهة لما حصل مساء أمس، حيث تم في آذار 2022 استهداف حافلة مبيت لعاملين في شركة الفرات للنفط كانوا في عملية تبديل ورديتهم في حقل التيم.

وكالات