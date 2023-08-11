نجاح تجربة زراعة الأرز الهوائي في سورية.. تنفيذه مرهون بقرار الحكومة

أطلقت هيئة البحوث الزراعية منذ سنتين تجربة زراعة الأرز الهوائي الذي لا يحتاج إلى مياه وافرة في إنتاجه، وأعلنت عن نجاح التجربة 100٪.

مدير الموارد الطبيعية في هيئة البحوث الزراعية الدكتور منهل الزعبي أوضح أنّه بعد الانتهاء من حصاد الأرز ، تمّ تحقيق وحدة إنتاجية جيدة للمحصول، ووصف التجربة بأنّها كانت ناجحة تماماً، حيث أعطى الهكتار الواحد 5 أطنان، متمنياً تطبيقها على الأرض بعد التأكد من نجاح الهيئة البحثية في زراعته، مبيّناً بالوقت ذاته أنّ عملها ينتهي هنا كما ذكر، وقرار التنفيذ على الأرض يعود للسياسة الزراعية والتخطيط لها بما يتناسب مع الواقع الراهن.

ورأى أنّ ما يتميز به الأرز الذي أجريت عليه الدراسة أنّه لا يتطلب احتياجاً مائياً عاليا،ً إذ تكفي 8 آلاف متر مكعب لكل هكتار مثله كأي محصول زراعي آخر، وخاصة إذا تمت زراعته في المناطق التي تعاني ارتفاع نسبة الرطوبة في التربة، و من مشكلة الغدق (تسرب المياه وتصريفها في التربة وبالتالي قلة مخزون المياه)، لذلك تركز البحث في سهل عكار لحل هذه المشكلة، وتم اعتماد سلالات من الأرز لزراعتها في هذه المنطقة، التي تعد أنسب مكان لإنتاجه.

وعن الجدوى الاقتصادية فيما لو جرى إنتاج الأرز السوري، رأى الزعبي خلال حديثه مع الصحيفة بأن ذلك كفيل بتقنين الاستيراد للمادة، وتقليل الاعتماد على السوق الخارجية، وبالتالي توفير القطع الأجنبي، مضيفاً بأنّه عدا عن الاستفادة منه كمادة غذائية رئيسية بأسعار أقل من المستورد، فسيتم الاستفادة أيضاً من القش وتحويله إلى مادة علفية، وكذلك يُستفاد من نواتج الغربلة من الأرز الكسر لصناعة أغذية الأطفال، وبتطبيقه ستتحقق نقطة مميزة في سياستنا الزراعية لفوائده الكثيرة لكونه محصولاً عالمياً كما قال.

وأشار إلى الصعوبة الوحيدة التي اعترضت البحث بتأمين آلة تقشير الأرز، ما جعل البحوث تقوم بتصميم الآلة و النجاح بتصنيعها.

تشرين