كشف ملابسات الجريمة التي هزت حماه وتوقيف المتورطين

أخبر قسم شرطة الخارجي في حماة بتعرض شخص يدعى (عبد الستار. س) لإطـلاق نـار من قبل أشخاص مجهولين وإصابته بعدة عيارات نارية أثناء عمله على سيارة ضمن وادي يقع بين حي الضاهرية وبلدة قمحانة ، حيث نقل على أثرها إلى إحدى مشافي مدينة حماة وفارق الحياة متأثراً بإصابته.

على الفور توجهت الدوريات من قسم شرطة الخارجي وفرع الأمن الجنائي في حماة إلى موقع الحادثة وشوهد آثار لبقع دماء وعثر على ( ١٩ ) فارغة لبندقية حربية تم التحرز عليها أصولاً، ومن خلال التحري وجمع المعلومات والأدلة تم معرفة المتورطين بالجريمة وإلقاء القبض على شخصين هما المدعوان (محمد.ع) و(أيمن.ع) .

بالتحقيق معهما اعترف الأول بإقدامه على قـ.تل المغدور بالاشتراك مع الثاني حيث حضرا يوم الحادثة إلى الوادي المذكور على متن دراجة نارية وبحوزتهما بندقية حربية وقام المقبوض عليه الأول بإطلاق النار باتجاه شاحنة المغدور وإصابته بعدة عيارات نارية وذلك بسبب قيامه بكب نفايات المناشر ضمن الوادي العائد لهم ثم لاذا بالفرار.

