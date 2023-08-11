الشؤون الاجتماعية والعمل تحذر من وجود رابط يتعامل باسم الوزارة

11-08-2023

الشؤون الاجتماعية والعمل تحذر من وجود رابط يتعامل باسم الوزارة

حذرت  وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من  وجود رابط لأحد المواقع الإلكترونية يتعامل باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويحمل اللوغو الخاص بها، ويدّعي أن الوزارة تقوم بتقديم منح مالية للمحتاجين عبر التسجيل على الرابط المرفق.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك أنه ليس لديها موقع إلكتروني خاص بها، والرابط المرفق عبارة عن هكر، محذرة من عدم تسجيل الدخول على الرابط المذكور لكي لا يتم تهكير الحسابات الخاصة بالمتابعين.

وأكدت الوزارة أنها تعمل عبر مجموعة برامج اجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لتقديم يد العون والمساعدة للعديد من الأسر المحتاجة في مختلف المحافظات وبأشكال مختلفة و توسيع  الرعاية الاجتماعية بطرق عدة.

 
سانا

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