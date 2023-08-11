وزير الدفاع اللبناني ينجو من “محاولة اغتيال” في بيروت

نجا موريس سليم وزير الدفاع اللبناني من محاولة اغتيال يوم أمس، في منطقة جسر الباشا التي تقع شرق العاصمة بيروت، وحسب وسائل إعلام لبنانية فإن سيارة سليم تعرضت لإطلاق نار أثناء مروره على الجسر.

وفي أول تصريح له بعد محاولة الاغتيال، أكد وزير الدفاع في تصريح لتلفزيون “MTV” اللبناني أنه “بخير” ، وقال سليم: “أنا بخير ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص”.

ونشرت قناة “OTV” اللبنانية صورة لسيارة وزير الدفاع اللبناني، وتظهر إصابة الزجاج الخلفي للسيارة بطلقات نارية.

يشار إلى أن سليم محسوب على الرئيس السابق ميشال عون و”التيار الوطني الحر”.