ما هو ترتيب سلاح الجو السوري بين الدول العربية؟

نشر موقع غلوبال فاير بور الأميركي تصنيفه لأقوى أسلحة الجو العربية وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات الموقع الأمريكي لعام 2023، وتتصدر قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.

وتصنف القوات الجوية المصرية في المرتبة رقم 8 عالميا وتمثل أضخم قوة جوية عربية بعدد طائرات يقدر بألف و69 طائرة حربية تضم: 245 مقاتلة… المرتبة الـ 10 عالميا،88 طائرة هجومية… المرتبة الـ 8 عالميا ، 59 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 12 عالميا، 341 طائرة تدريب… المرتبة الـ 7 عالميا،11 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 22 عالميا،325 مروحية عسكرية… المرتبة الـ 10 عالميا.

ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات المصرية تضم 92 مروحية هجومية تجعل مصر في المرتبة رقم 7 عالميا فيما يتعلق بحجم قوة المروحيات الهجومية التي تمتلكها كل دولة.

بينما تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 897 طائرة حربية تضم:283 مقاتلة… المرتبة الـ 9 عالميا، 81 طائرة هجومية… المرتبة الـ 10 عالميا،49 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 16 عالميا،190 طائرة تدريب… المرتبة الـ 15 عالميا،14 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 20 عالميا،22 طائرة تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 2 عالميا،258 مروحية… المرتبة الـ 15 عالميا.

ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السعودية تضم 24 مروحية هجومية تجعل السعودية في المرتبة رقم 18 عالميا في هذا السلاح.

وحسب القائمة تصنف القوات الجوية الإمارتية في المرتبة رقم 19 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثالثة عربيا بـ 565 طائرة حربية تضم:99 مقاتلة… المرتبة الـ 22 عالميا، 20 طائرة هجومية… المرتبة الـ 30 عالميا ،39 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 21 عالميا،157 طائرة تدريب… المرتبة الـ 19 عالميا، 25 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 12 عالميا،3 طائرات تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 11 عالميا،222 مروحية… المرتبة الـ 17 عالميا، ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية تضم 30 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا في هذا السلاح.

وتصنف القوات الجوية الجزائرية في المرتبة رقم 20 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الرابعة عربيا بـ 547 طائرة حربية تضم:90 مقاتلة… المرتبة الـ 25 عالميا،22 طائرة هجومية… المرتبة الـ 27 عالميا،60 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 11 عالميا،87 طائرة تدريب… المرتبة الـ 32 عالميا،10 طائرات مهام خاصة… المرتبة الـ 23 عالميا،5 طائرات تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 9 عالميا،273 مروحية… المرتبة الـ 13 عالميا.

ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الجزائرية تضم 50 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا في هذا السلاح.

بالمقابل تصنف القوات الجوية السورية في المرتبة رقم 27 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الـ 5 عربيا بـ 453 طائرة حربية تضم:208 مقاتلات… المرتبة الـ 14 عالميا، 18 طائرة هجومية… المرتبة الـ 31 عالميا،5 طائرات نقل عسكري… المرتبة الـ 47 عالميا،67 طائرة تدريب… المرتبة الـ 41 عالميا،153 مروحية… المرتبة الـ 27 عالميا.

ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السورية تضم 27 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 23 عالميا في هذا السلاح ،ولا تمتلك سوريا طائرات مهام خاصة أو طائرات تزود بالوقود في الجو.

وتتبنى بعض الجيوش العربية استراتيجية تنويع مصادر السلاح، التي تمكنها من امتلاك طائرات غربية وشرقية في ذات الوقت، وهو ما يعد ميزة فريدة من نوعها في الحروب الحديثة، لأن ذلك يمنح طياريها كفاءة عالية في مواجهة طائرات العدو أيا كان نوعها.

فعلى سبيل المثال، تمتلك بعض الجيوش العربية مقاتلات “إف – 16″ و”إف – 15” الأمريكية ومقاتلات “رافال” و”تايفون” الأوروبية، في ذات الوقت الذي تمتلك فيه مقاتلات “سو – 35″ و”ميغ – 29” الروسية، إضافة إلى المقاتلات الصينية.