هزة قوية في مصر

رغم أن تنبؤاته عرفت على أنها مثيرة للجدل ، إلا أن بعضها لا يزال يتحقق ، وكان العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، قد تنبأ حول تعرض المنطقة لسلسلة زلازل جديدة اعتباراً من آذار الماضي ، حيث تعرضت مصر اليوم الخميس لهزة أرضية قوية.

ووفقاً لوكالات الأنباء فقد قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والمتابعة للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 480 كيلومترا شمال مدينة دمياط ، وأضاف أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.76 درجة على مقياس ريختر، مشيراً إلى أن خط الطول كان 31.28 شرقاً ، وأكد أن الهزة لم تتسبب في أي خسائر بالأرواح أو المنشآت.

وفي 25 تموز الماضي تعرضت مصر لهزة أرضية بلغت قوتها 5.6 على مقياس ريختر دون وقوع خسائر ،ووقعت الهزة على بعد 730 كيلومترا شمال رفح في شمال سيناء، وكانت على عمق 17.5 كم، وعلى دائرة عرض 37.67 درجة شمالاً، وخط طول 36.04 درجة شرقاً.

وفي نيسان تعرضت البلاد لزلزال قوي بقوة 5.3 على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 600 كيلومتر من مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح شمال القاهرة، وشعر به سكان غالبية المحافظات وقبلها وفي 23 آذار تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر لزلزال بلغت قوته 4 على مقياس ريختر.

وفي فبراير الماضي تعرضت مصر لـ3 هزات أرضية متتالية، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية. وذكر معهد البحوث الفلكية أنه تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.