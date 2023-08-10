رفع أجور النقل للسرافيس العاملة على المازوت

10-08-2023

رفع أجور النقل للسرافيس العاملة على المازوت

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع قيمة التعرفة الكيلومترية للميكروباصات سرافيس (9-14) راكب والعاملة على المازوت لتصبح 38 ليرة للكيلومتر الواحد، وللميكرو باصات العادية (السرفيس) التي تتسع لـ25 راكباً لتصبح 35 ليرة.

وأكد مصدر في الوزارة أن هذا القرار جاء اعتماداً على تكاليف تشغيل هذه الآليات لتناسب الواقع الحالي.

ونص القرار أيضاً بحسب المصدر، أنه تم رفع قيمة التعرفة للميكروباصات العاملة على المازوت بدون تكييف، والتي تتسع لـ24 راكباً فما فوق لتصبح 32 ليرة، وللميكروباص شبه البولمان الذي يتراوح عدد ركابه بين 40-45 لتصبح 38 ليرة.

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...