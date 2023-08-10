10-08-2023
رفع أجور النقل للسرافيس العاملة على المازوت
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع قيمة التعرفة الكيلومترية للميكروباصات سرافيس (9-14) راكب والعاملة على المازوت لتصبح 38 ليرة للكيلومتر الواحد، وللميكرو باصات العادية (السرفيس) التي تتسع لـ25 راكباً لتصبح 35 ليرة.
وأكد مصدر في الوزارة أن هذا القرار جاء اعتماداً على تكاليف تشغيل هذه الآليات لتناسب الواقع الحالي.
ونص القرار أيضاً بحسب المصدر، أنه تم رفع قيمة التعرفة للميكروباصات العاملة على المازوت بدون تكييف، والتي تتسع لـ24 راكباً فما فوق لتصبح 32 ليرة، وللميكروباص شبه البولمان الذي يتراوح عدد ركابه بين 40-45 لتصبح 38 ليرة.
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