استثمار بحيرة زرزر وتطوير محيط مقام السيدة زينب

كشف تقرير صادر عن مديرية السياحة بريف دمشق عن اتخاذ جملة من الإجراءات استعداداً للموسم السياحي مؤكداً أنه فيما يخص منطقة الزبداني والمحاور التابعة لها يتم التنسيق مع المحافظة لوضع رؤية إستراتيجية وتخطيطية لإمكانية تحسين المنطقة في سوق وادي بردى بالقرب من سكة القطار وتجمع المطاعم الشعبية.

وأكد مدير السياحة وائل كيال أنه يتم التواصل مع الشركة السورية للنقل والسياحة لتنفيذ واستثمار مشروع ومنتزه سياحي مخصص لأغراض السياحة الداخلية والشعبية في محيط بحيرة زرزر.

كما أكد التنسيق مع محافظة ريف دمشق لاستكمال إنارة الطريق الواصل من بحيرة زرزر إلى منطقة روضة الزبداني بالطاقة البديلة، وتجميل المحيط السياحي في منطقة بلودان وبقين وروضة الزبداني وتشجير الساحات فيها عن طريق مديرية زراعة دمشق وريفها، إضافة إلى تنشيط السياحة الشتوية في المنطقة منوها بالقيام بجولات ميدانية إلى المناطق المرتفعة في بلودان وسرغايا برفقة رؤساء الوحدات الإدارية والمعنيين في المحافظة للحظ إمكانية اقتراح عقار يمكن توظيفه حلبة لممارسة رياضة التزلج.

وفيما يخص الواقع السياحي، لفت مدير السياحة إلى الكشف على كل المنشآت السياحية في منطقة السيدة زينب من لجان مختصة في المديرية وبيان الإجراءات المتخذة من أصحاب ومستثمري تلك المنشآت لتأمين معايير الأمن والسلامة العامة للزوَّار والمنشأة، مؤكداً العمل على تطوير محيط مقام السيدة زينب وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة في المجال التخطيطي والعمراني لكامل منطقة محيط المقام، وتحديد الاحتياجات اللازمة لأعمال التأهيل وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ناهيك عن التنسيق مع محافظة ريف دمشق وقيادة شرطة محافظة ريف دمشق لإجراء دراسة شاملة لحركة المرور داخل المدينة وتنظيمها بالشكل الأمثل.

وأضاف: سيتم التنسيق مع مديرية الخدمات الفنية ومجلس مدينة السيدة زينب بعد أخذ موافقة المحافظة لإعداد مذكرة حول الطرق التي بحاجة إلى ترميم وخاصةً الطرق الفرعية بين المنشآت السياحية لتسهيل وصول وسائل النقل السياحية الخاصة بالزوَّار إليها، علماً بأن بعض المنشآت السياحية قد أبدت رغبتها للمساهمة مادياً لهذه الغاية.

وأكد مدير السياحة التنسيق مع محافظة ريف دمشق لإقامة ورشة عمل بالسرعة الكلية تضم ممثلين عن الجهات المعنية بهدف وضع خطة إستراتيجية وتخطيطية مع تحديد مدد زمنية لوضع المقترحات التي من شأنها معالجة التشوهات البصرية الناتجة عن (الأبنية- المحال التجارية- المنشآت السياحية- التشابكات في خطوط الكهرباء والهاتف- أسطح الأبنية والمنشآت- المولدات الكهربائية- وضع الساحات والحدائق-…).

وحول محور طريق المطار، أكد التنسيق مع المحافظة بإلزام الوحدات الإدارية بضرورة إزالة القمامة وترحيلها وتحسين واقع النظافة لأن تلك الوحدات تضم العديد من المنشآت السياحية ويرتادها العديد من الزوَّار داخل وخارج القطر، والتنسيق مع مستثمري المنشآت السياحية في المنطقة لرفع الجودة والارتقاء بالخدمة المقدمة بالشكل المطلوب، ومعالجة، والتنسيق مع أصحاب المنشآت السياحية خارج الخدمة في المنطقة – عند الجسر الخامس – لبيان رؤيتهم بالنسبة لمنشآتهم، وسيتم رفع مذكرة للوزارة بذلك.

ولفت إلى القيام بجولات رقابية وقائية على الاستراحات الطرقية على طريق أتوستراد دمشق- حمص الدولي وتوجيه الملاحظات اللازمة لرفع مستوى الخدمة والجودة المقدَّمة وإعطائهم مهلاً محددة لتداركها، مع القيام بجولات رقابية لبيان الإجراءات المتخذة من قبلهم وتنظيم الضبوط بحق المنشآت المخالفة، مع التحضير لإقامة مهرجان المغتربين في منطقة القلمون وفق توجيهات وزارة السياحة ووفق توجيهات المحافظ.



الوطن