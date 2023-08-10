القبض على سارق الدراجات النارية في اللاذقية 

نتيجة استمرار البحث عن مرتكبي جرائم السرقة قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بإلقاء القبض على شخص مذاع البحث عنه بجـ.رم سرقة يدعى (عادل. س) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع أشخاص متوارين على سرقة عدة دراجات نارية من مدينة اللاذقية وجبلة وبانياس أثناء ركنها من قبل أصحابها عن طريق قص وقطع الأسلاك الكهربائية بواسطة قطاعة حديدية ، وبيع الدراجات المسروقة لشخص متواري يقوم بمسح أرقام الهيكل والمحرك لبيعها مرة أخرى ، وبدلالته تم استرداد دراجة مسروقة

كما تم إلقاء القبض على شخص يدعى (يامن . م) لقيامه بحيازة دراجات نارية غير نظامية ومصادرة دراجتين ناريتين من منزله، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وقيامه بنقل مسروقات على متن سيارة نوع (سوزوكي ) لقاء المنفعة المادية.

الأبحاث مستمرة عن باقي الشركاء حتى إلقاء القبض عليهم وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً.