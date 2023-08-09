لمراقبة الطيور... ابتكار درون يمكنها الطيران والسباحة

نشرت الحكومة السويسرية بيانا على موقعها الإلكتروني، أفادت فيه بأن خبراءها بالمختبرات الفيدرالية لعلوم وتكنولوجيا المواد (EMPA) ابتكروا تصميما لدرون خفيفة جدا يمكنها الطيران والسباحة. ويخططون لاستخدامها في مراقبة سلوك الطيور المائية على وجه الخصوص، وذلك وفقما نقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال مصدر في المختبرات الفيدرالية «يمكن للدرون SailMAV بفضل أجنحتها القابلة للطي أن تطير وتتحرك في الماء. فيما يسمح تصميمها الخاص بتسجيل سلوك الحيوانات البرية؛ حيث لا ينظر إليها على أنها غريبة».

وفي هذا الاطار، أكد مركز البحوث أن الدرون «قادرة على التحرك في الماء بصمت، وجمع بيانات عن التنوع البيولوجي ببحيرة في جبال الألب أو بمضيق بالقطب الشمالي».

وأشار بيان الحكومة الى ان المسيّرة الجديدة يمكنها خلال ثانيتين فقط طي أجنحتها الجانبية المتكونة من ثلاث قطع.

جدير بالذكر، تزن طائرة الدرون المبتكرة هذه 520 غراما، فيما يصل طول جناحيها لمتر واحد. ويتكون الروبوت من رغوة بوليمر مع غلاف كربوني بسمك 0.1 ملليمتر ومغطى بطبقة من الجسيمات النانوية المقاومة للماء. وقد أظهرت التجارب المختبرية أنها ترتفع فوق سطح الماء خلال ثوان.

ويعمل الباحثون حاليا على ضمان قدرة المسيرة SailMAV على إثبات هذه الخصائص ليس فقط في ظروف المختبر فحسب؛ بل في ظروف الرياح أيضا.