توزيع الأرباح على مستخدمي منصة «X »... لكن هل أنت مؤهل؟

في خطوة جديدة من نوعها في عالم المنصات الرقمية، أعلنت منصة «X» عن بدء توزيع الأرباح على المستخدمين النشطين للدفعة الثانية بهدف تحفيزهم على إنتاج المزيد من المحتوى القيم والمشاركة الأكثر فعالية. وقد وصلت الأرباح الآن للمستخدمين، لكن، هل الفرصة متاحة للجميع؟

الشروط المعلنة من قبل المنصة تحدد الفئة المستهدفة من المستخدمين الذين سيتمكنون من الاستفادة من هذه الميزة، ومن أبرز هذه الشروط:

1. الاشتراك في «X Premium»:

يعد الاشتراك في النسخة المدفوعة من المنصة هو البوابة الأولى للدخول في سباق الاستفادة من أرباح المنصة.

2. 15 مليون ظهور إجمالي على المشاركات:

تتطلب المنصة وجود حضور قوي وتفاعل واسع من قبل المتابعين، حيث يجب أن يحقق المستخدم ظهوراً إجمالياً يصل إلى 15 مليونا في الأشهر الثلاثة الماضية.

3. أكثر من 500 متابع:

هذا يضمن وجود جمهور نشط يتفاعل مع المحتوى المنشور.

4. 18 عاماً أو أكثر:

لضمان القدرة القانونية على التعامل المالي وتوزيع الأرباح.

بالطبع، ستكون هناك تفاصيل أخرى قد تكشف عنها المنصة في وقت لاحق، لكن على ضوء هذه الشروط الأولية، يتبين أن المنصة تستهدف المستخدمين النشطين جداً والذين يملكون تأثيراً واسعاً على الجمهور.

إذا كنت من المستخدمين النشطين وتعتقد أنك تستوفي هذه الشروط، فقد تكون فرصتك قد حانت للاستفادة من جهودك على المنصة، حيث تعد هذه الخطوة تقديراً للمحتوى الجيد وتحفيزاً للمستخدمين على تقديم الأفضل دائماً.