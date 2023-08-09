ديدان ويرقات بالمخللات وأغذية أطفال منتهية الصلاحية بـ حماة
ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم مخللات بالديدان واليرقات في أحد المطاعم، وأغذية للأطفال منتهية الصلاحية معروضة للبيع في أحد المحال، ومحطتي وقود تبيع بسعر زائد ولا تعبئ كامل الكمية المستحقة وليس فيها أداة لقياس كمية السائل في الخزانات.
وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية رياض زيود أن الدوريات نظمت اليوم نحو 22 ضبطاً في المحافظة، منها
ضبط بحق مطعم أ.قصي بحيازة واستخدام مخللات تحوي ديداناً ويرقات وأتلفت الكمية أصولاً .
وضبط بحق م.كردوش لحيازة أغذية أطفال منتهية الصلاحية وأتلفت الكمية أصولاً .
وضبط بحق محطة الخلود بمخالفة عدم وجود أداة قياس كمية السائل في الخزانات.
وضبط بحق محطة السماك بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم تعبئة كامل الكمية.
ضبط بحق معمل الحلبي للبسكويت بوجود تاريخي إنتاج على المنتجات المبيعة.
وضبط مخالفة شروط نقل الحليب الطازج عبر نقله ببراميل غير مطابقة للشروط الصحية.
وضبط البيع بسعر زائد للحوم بحق المخالف م.عابدين.
و 15 ضبطاً تتعلق بالبيانات والأسعار والفواتير.
الوطن أون لاين
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