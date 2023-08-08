إحالة بعض اعضاء مجلس بلدة خان أرنبة إلى الرقابة المالية 

محافظ القنيطرة يوجه بنقل رئيس المكتب الفني والشرطي والمحاسب في مجلس بلدة خان أرنبة وإحالتهم للرقابة المالية

ضمن إطار المتابعة الدورية لعمل الوحدات الإدارية أكد محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران وجود مكامن خلل في عمل الوحدة الادارية في بلدة خان أرنبة، موجهاً بتشكيل لجنة فنية فورية لمتابعة أداء وعمل البلدية وتحديد المسؤولية بدقة.

كما وجه جمران بنقل رئيس المكتب الفني و الشرطي و محاسب مجلس بلدة خان أرنبة و إحالة الطلب المخالفات المرتبكة الى فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في القنيطرة من أجل مباشرة التحقيق بالخلل و إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

و ذكرت مصادر بمحافظة القنيطرة و المجلس البلدي في خان أرنبة أن المخالفات و الخلل في البلدية تمثل في موضوع رخص البناء والتجاوزات عليها والتقصير في جباية الإشغالات أمام المحلات التجارية ووجائب الأبنية.

وكان محافظ القنيطرة وأعضاء من المكتب التنفيذي وأمين عام المحافظة و مدراء (الخدمات الفنية و الشؤون المالية بالمحافظة والمناطق الصناعية و الحرفية و التنمية الإدارية و المتابعة ) قد قاموا بجولة تفقدية في بلدة خان أرنبة و المنطقة الصناعية و اطلعوا خلالها على الواقع الخدمي .



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