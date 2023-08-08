قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن ثلاثة أرباع الأطفال في جنوب آسيا يتعرضون لدرجات حرارة عالية للغاية، مقارنة بواحد فقط من كل ثلاثة أطفال على مستوى العالم.

وقدرّت المنظمة أن 76% من الأطفال دون سن 18 في المنطقة أي ما يعادل 460 مليون طفل - يتعرضون لدرجات حرارة عالية للغاية حيث تتجاوز درجات الحرارة الـ 35 درجة مئوية على مدى 83 يوماً أو أكثر سنوياً.

وقال سانجاي ويجيسكيرا، المدير الإقليمي لليونيسف لجنوب آسيا: "مع بلوغ الغليان العالمي، تُظهر البيانات بوضوح أن حياة ورفاه ملايين الأطفال في جميع أنحاء جنوب آسيا مهددة بشكل متزايد بموجات الحر ودرجات الحرارة المرتفعة".

ووفقاً لمؤشر اليونيسف للمخاطر المناخية للأطفال لعام 2021، فإن اليافعين في أفغانستان وبنغلاديش والهند وجزر المالديف وباكستان معرضون لخطر شديد للغاية من آثار تغير المناخ.

وأعرب "ويجيسكيرا" عن قلقه الخاص بشأن "الرضع والأطفال الصغار والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل لأنهم أكثر عرضة لضربات الشمس وغيرها من الآثار الخطيرة".

مضيفاً أن "الأطفال الصغار ببساطة لا يستطيعون تحمل الحر، ما لم نتحرك الآن، سيستمر هؤلاء الأطفال في تحمل وطأة موجات الحر الأكثر تواتراً وشدة في السنوات القادمة، من دون أي ذنب.



وكالات