08-08-2023
الإتصالات تعيد خدماتها للمواقع المتضررة من حرائق اللاذقية
أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح بنسبة 100% للشبكات الهاتفيةالتابعة لمراكز (عين البيضا - بللوران - جبلة - القطيلبية) والتي تضررت نتيجة الحرائق التي اندلعت بتاريخ 25/7/2023 في عدّة مواقع من محافظة اللاذقية، مؤكّدةً إعادة خدمات الاتصالات لكافّة المشتركين في المواقع المتضررة جرّاء هذه الحرائق.
وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية باشرت عمليات إصلاح الشبكات الهاتفية في المواقع المذكورة فور الانتهاء من أعمال التبريد فيها، وأنهت عمليات الصيانة خلال أسبوع واحد، مؤكدةً حرصها الدائم على جاهزية كافّة المراكز الهاتفية وتأمين استمرارية الخدمة لكافة مشتركيها.
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