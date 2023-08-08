08-08-2023
عامل مصري يقتل ابنة شقيقه للحصول على قرطها الذهبي
قتل عامل بناء مصري في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ابنة شقيقه عن طريق خنقها برباط الحذاء وألقى جثتها في زراعات الذرة؛ لسرقة قرطها الذهبي.
وأعلن مدير أمن سوهاج بالعثور على جثة طفلة بزراعات الذرة بناحية قرية الحريدية البحرية دائرة مركز شرطة طهطا.إعلانتبين من التحريات أن الجثة للطفلة "ح. و" 5 أعوام وتقيم بذات الناحية مسجاة بأرض زراعية مزرعة بمحصول الذرة ملك "عبدالشافي. م" 45 عامًا عامل.
وبالكشف عنها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية مكتملة حول الرقبة ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها.
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