أردوغان سيقترح على بوتين وساطته لتسوية أزمة أوكرانيا

07-08-2023

أردوغان سيقترح على بوتين وساطته لتسوية أزمة أوكرانيا

أعلن مصدر في الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيقترح مجددا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين وساطته في تسوية الأزمة الأوكرانية، خلال لقاء الزعيمين المقبل.

وقال المصدر: "السيد الرئيس سيعرض وساطته في حل النزاع، انطلاقا من أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب، ولا خاسرون من عملية السلام. وكما تعلمون، دعت أنقرة مرارا إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن والجلوس إلى طاولة المفاوضات... سنواصل جهودنا".

وأضاف: " السيد الرئيس ربما يكون اليوم الزعيم العالمي الوحيد الذي يحظى بثقة حقيقية من قيادتي روسيا وأوكرانيا، وقد يكون على اتصال دائم معهما، ويفعل كل شيء لإحلال السلام في المنطقة".

وأعلنت الرئاسة التركية في وقت سابق أن الرئيسين رجب طيب  أردوغان وفلاديمير بوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي على زيارة الرئيس الروسي لتركيا. 

وأشار أردوغان إلى أن وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز الاستخبارات، يعملان مع الجانب الروسي لتنسيق اللقاء، مرجحا انعقاد اللقاء في أغسطس الحالي.

المصدر: نوفوستي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...