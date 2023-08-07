أردوغان سيقترح على بوتين وساطته لتسوية أزمة أوكرانيا

أعلن مصدر في الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيقترح مجددا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين وساطته في تسوية الأزمة الأوكرانية، خلال لقاء الزعيمين المقبل.

وقال المصدر: "السيد الرئيس سيعرض وساطته في حل النزاع، انطلاقا من أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب، ولا خاسرون من عملية السلام. وكما تعلمون، دعت أنقرة مرارا إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن والجلوس إلى طاولة المفاوضات... سنواصل جهودنا".

وأضاف: " السيد الرئيس ربما يكون اليوم الزعيم العالمي الوحيد الذي يحظى بثقة حقيقية من قيادتي روسيا وأوكرانيا، وقد يكون على اتصال دائم معهما، ويفعل كل شيء لإحلال السلام في المنطقة".

وأعلنت الرئاسة التركية في وقت سابق أن الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي على زيارة الرئيس الروسي لتركيا.

وأشار أردوغان إلى أن وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز الاستخبارات، يعملان مع الجانب الروسي لتنسيق اللقاء، مرجحا انعقاد اللقاء في أغسطس الحالي.

المصدر: نوفوستي