جوز وبرغل بالحشرات.. وألواح ثلج بالصدأ في حماة!

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم مواد غذائية مصابة حشرياً ومتعفنة معدة للبيع، ومعمل ثلج يستخدم قوالب معدنية صدئة وأتلفت نحو 100 لوح وأوقفت المعمل لحين الالتزام بالشروط الصحية، إضافة لمعامل وتجار جملة بمخالفات منح فواتير غير صحيحة، ومخابز بنقص وزن ربطات الخبز وسوء التصنيع.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية رياض زيود أن الدوريات نظمت 23 ضبطاً، منها ضبط لحيازة جوز بلدي متعفن

ومصاب حشرياً بحق ع.حسيني، وتم إتلاف الكمية أصولاً .

وضبط لحيازة برغل مصاب حشرياً بالسوس والديدان الحية بحق ن.عطية ، وتم إتلاف المواد أصولاً .

وضبط بحق معمل عسكر للثلج بمخالفة استخدام قوالب معدنية صدئة في صناعة ألواح الثلج وتم إتلاف الكمية الملوثة بالصدأ وعددها 100 لوح.

وضبطان بحق مخبزي صوران الآلي، والمحبة بالغاب، لإنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع.

وضبطان بحق مخبزي عين اللوزة، والصفصافية بنقص وزن الربطة بمقدار نحو 350غ وغرمت صاحبيهما بنحو 8 ملايين ليرة.

وضبط بحق مخبز أم العمد بإنتاج خبز سيئ الصنع والتسبب بتلف 550 ربطة خبز تم تسليمها كخبز علفي، وغرمت صاحبه بنحو 14 مليون ليرة.

وضبط بحق معمل ع.السبع للأجبان بمخالفة منح فواتير غير صحيحة.

وضبط بحق معمل م.جمعة للبوظة بمخالفة منح فواتير غير صحيحة والبيع بسعر زائد.

و3 ضبوط لمنح فواتير غير صحيحة بالجملة بحق ع.زمزم ، ر.خضور ، م.شعبان .

وضبط بحق و.عروب بمخالفة نقع الفروج بالماء العذب بقصد الغش بزيادة الوزن .

وضبط بمخالفة الجمع بين نوعين من اللحم بقصد الغش.

وضبط بمخالفة البيع بسعر زائد للخبز التمويني بحق المعتمد غ.الأحمد.

وضبط للامتناع عن تأدية خدمة بحق أ.سلامة.

كما تم تنظيم 6 ضبوط عينات للتحليل الكيميائي والجرثومي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية

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