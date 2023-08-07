السورية للتجارة: أسعار المواد المقننة لم تعدل! 

أكد مدير السورية للتجارة زياد هزاع عدم بدء دورة جديدة للمواد المقننة من السكر والأرز، وإنما حصل تدخل إيجابي لبيع كيلو سكر بـ 12500 ليرة، وكيلو أرز بـ 13 ألف ليرة لكل عائلة عبر البطاقة كبيع مباشر، إلى جانب زيادة كيلو برغل على المواد المقننة بسعر 3500 ليرة للكيلو الواحد.

وبيّن هزاع أن أسعار المواد المقننة لم تعدل، وموعد الدورة الجديدة غير واضح حتى الآن، حيث تقدمت السورية للتجارة بعدة مناقصات خارجية لاستجرار السكر والأرز ولم يتقدم عارضون، بسبب القطع الأجنبي وعدة أسباب أخرى، مشيراً إلى أن المؤسسة تستجر عادةً الأرز من نوع حبة مصرية – صيني وهو من أفضل الأنواع ومرغوب لدى الناس.

وذكر هزاع أنه بعد طرح السورية للتجارة للسكر والأرز في الأسواق انخفضت أسعاره نتيجة تلبية احتياجات المواطنين من المادة، وسيحصل ذلك عند طرح البرغل على البطاقة خاصة أن فارق السعر كبير بين السوق والمؤسسة.



شام اف ام