6552 طناً من الشوندر موردة لسكر تل سلحب

بيَّنَ المدير العام لشركة سكر تل سلحب المهندس ياسر المحمد ، أن 6552 طناً هي الكمية الإجمالية الموردة من الفلاحين والمستلمة من الشوندر السكري من بداية موسم التسويق في 23 - 7 - 2023 وحتى صباح اليوم.

منها نحو 123 طناً من المنتجين في مجال زراعة حماة، ونحو 6429 طناً من الفلاحين في مجال الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

فيما بلغت كمية الشوندر المفروم خلال الفترة ذاتها نحو 4078 طناً، وفي أحواض الغسيل نحو 2400 طن.

وأوضح أن توزيع بطاقات التوريد والاستلام على المزارعين تكون عن طريق لجنة ثلاثية تضم رئيس الدائرة الفنية، ورئيس القسم الزراعي في الشركة والتنظيم النقابي، وهي تختار أسماء المزارعين حسب موعد الزراعة، وحجم المساحة المزروعة.

ولفت المحمد إلى أن الشركة تعمل على مدار 24 ساعة لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من الشوندر وفرمها وتجفيفها بمؤازرة من الجهات المعنية، ومحافظة حماة، وكل الجهات العامة لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل من تأمين سيارات للنقل وأماكن للتجفيف.

الوطن أون لاين