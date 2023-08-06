تعرفوا على أكبر 10 أساطيل عربية

تشكل الأساطيل البحرية من أساسيات الهيمنة العسكرية وفرض السيطرة على المناطق البحرية المحيطة بالدول، خصوصا في مناطق المضائق البحرية الحساسة والاستراتيجية القريبة من الدول، حيث تتمتع المناطق العربية بعدد كبير من هذه المضائق البحرية.

ويتطلب الموقع ومساحات الشريط الساحلي وعدد المضائق، على الدول زيادة قدرتها البحرية بشكال يتناسب مع حساسية هذه المناطق ووضعها الاستراتيجي.

وتتميز المنطقة العربية بوجود عدد من المضائق والمناطق والقنوات البحرية الاستراتيجية المهمة جداً بالنسبة لدول العالم، وهي قناة السويس، والخليج العربي، ومضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق، والبحر المتوسط، حيث لا تخلو هذه المناطق من صراعات حول فرض السيطرة والنفوذ البحري، الأمر الذي جعل الدول العربية تزيد من قدرتها البحرية لضمان استقرار هذه المناطق.

وتكشف بيانات الأساطيل البحرية حول العالم بتفوق عدد من الدول العربية على دول غربية، اشتهرت بتاريخ أساطيلها البحرية، مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال واليابان.



موقع “وايز فوتر ” الأمريكي، نشر تصنيفاً جديداً، حدد فيه ترتيب أضخم الأساطيل البحرية في العالم، حيث ظهرت، أكبر 10 أساطيل في العالم، على رأسها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وفيما يلي، أكبر 5 أساطيل بحرية عربية بحسب ترتيبها، وهي:

1)مصر : المرتبة 13 عالمياً – عدد السفن الحربية 245 – عدد الغواصات 8 – الإنفاق العسكري : 5 مليار.

2)الجزائر : المرتبة 15 عالميا – عدد السفن الحربية 201 – عدد الغواصات 6 – الإنفاق العسكري : 9 مليار.

3)الكويت : المرتبة 24 عالميا – عدد السفن الحربية 123 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : 8 مليار.

4)المغرب : المرتبة 25 عالميا – عدد السفن الحربية 121 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 5 مليار.

5)لبنان : المرتبة 36 عالميا – عدد السفن الحربية 86 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : غير متوفر.

6)قطر : المرتبة 38 عالميا – عدد السفن الحربية 86 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : 15 مليار.

7)الإمارات : المرتبة 41 عالميا – عدد السفن الحربية 79 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : غير متوفر.

8)العراق: المرتبة 45 عالميا – عدد السفن الحربية 63 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : 5 مليار.

9)السعودية: المرتبة 50 عالميا – عدد السفن الحربية 57 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : 75 مليار.

10)البحرين : المرتبة 52 عالميا – عدد السفن الحربية 48 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : 1 مليار.

11)سورية : المرتبة 60 عالمياً – عدد السفن الحربية 43 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : غير متوفر.

12)تونس : المرتبة 64 عالميا – عدد السفن الحربية 40 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : 1 مليار.

13)اليمن : المرتبة 67 عالميا – عدد السفن الحربية 35 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري : غير متوفر.

يتوقع البعض أن قدرة الأساطيل تقاس بضخامة حجم السفن، لكن الأبحاث العسكرية الجديدة، أعادت تقييم هذه المعتقدات، مؤكدة أن حاملات الطائرات على سبيل المثال، أصبحت تمثل إشكالية، بسبب مصاريفها الضخمة من جهة، وحجم مخاطرها من جهة أخرى.

وأثبتت الأسلحة الصغيرة الحجم تفوقها في المعارك الحديثة، وأكبر مثال على ذلك، هو المسيرات (الطائرات دون طيار) التي أثبتت تفوقها وكفاءتها في المعارك الأخيرة.



سبوتنيك