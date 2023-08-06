هروب قيادي من جبهة النصرة الإرهابية وبحوزته ملايين الدولارات!

كشفت مصادر أهلية أن أحد القياديين من “هيئة تحرير الشام”،جبهة النصرة وحلفائها، وهو مسؤول عن ملف المحروقات، هرب إلى جهة مجهولة، وبحوزته ما يقارب 4 مليون دولار أمريكي.

وتشير المصادر إلى أن القيادي الهارب، يدعى “أبو سراج شحيل”، مسؤول ملف المحروقات في المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” في إدلب، ويدير عملية توزيع المشتقات النفطية في ريف إدلب منذ حوالي العامين، اختفى بظروف غامضة منذ ما يقارب الأسبوع.

وتؤكد أن الجهاز الأمني التابع لـ ”الهيئة”، قام بحملة تفتيش لعدد من المواقع، التي كان يقصدها “شحيل”، دون أن يتم العثور عليه، حيث كان بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ4 مليون دولار أمريكي، وهو ثمن شحنات من البنزين والمازوت، كان من المقرر أن يدفع ثمنها، وتدخل عن طريق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفتت المصادر، إلى أن الأشهر السابقة، شهدت فرار قيادي آخر تابع لـ ”الهيئة”، ويعتبر من أهم القياديين، والمسؤول عن الملف الاقتصادي لـ ”الهيئة” باتجاه تركيا، وبحوزته مايقارب 15 مليون دولار.

وتأتي هذه الحوادث، في الوقت التي تُثار فيه إشارات استفهام عديدة حول قياديي “الهيئة” ومصيرهم، ففي حزيران الفائت اعتقلت “الهئية” حوالي 130 من قيادييها، بأمر من متزعمها “أبو محمد الجولاني”، وبعد حادثة الاعتقال هذه، ظهر في إدلب تشكيل مسلّح أطلق على نفسه اسم “سرايا درع الثورة”، وأعلن أن هدفه الرئيسي هو “الدفاع عن الأعراض، وتأمين المظاهرات السلمية لحماية الحرائر والأحرار”، وأمهل الهيئة ثلاثة أيام للإفراج عن القياديين الذين تم اعتقالهم.

وأكدت مصادر محلية، أن هذا التشكيل العسكري مرتبط بشكل سري مع “الجولاني” لخدمة أهدافه بمساعدة وتوجيه من الاستخبارات الأمريكية، وبحسب المصادر فإن هذا التشكيل سيعمل على القضاء على قياديين تابعين لـ ”الهئية” ومنهم “عرب وتركستان وشيشان وقياديين، تم ترحيلهم من باقي المحافظات” لم يتمكن “الجولاني” من اعتقالهم.

وأشارت المصادر إلى أن القيادات المُستهدفة بهذا السيناريو، هي قيادات سبق أن عارضت اجتماع عُقد بين “الجولاني” ومسؤولين أمريكيين، الأمر الذي دفع الأمريكيين إلى الطلب من “الجولاني” القضاء على هذه القيادات، ولتنفيذ هذا الهدف، أكدت المصادر أن “الاستخبارات الأمريكية قدمت لمتزعم الهيئة قوائم بأسماء القياديين المعارضين لهم ليتم القضاء عليهم.



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