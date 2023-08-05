سعر كيلو اللبن يقارب 6000ليرة والجبنة على أبواب 50 ألف

لا تزال أسعار الألبان والأجبان في سوريا، تواصل ارتفاعها في الأسواق، وسط توقعات بانخفاضها خلال الأيام القادمة.

ووفقا لمؤشر بلغ سعر كيلو اللبن 5500 ليرة، وسعر كيلو الحليب 4500 ليرة، وسعر كيلو اللبنة 19 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية 24ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة الشلل والحلوم 45ألف ليرة.

كما بلغ سعر صحن البيض 33 ألف ليرة، والبيضة الواحدة تصل حتى 1500 ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من محل إلى آخر وليست ثابتة.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس، بأن الأسعار تعتبر غالية حكما، وأن الجمعية تأمل خفض أسعار الأعلاف كما يتم الحديث، وحكما ستنخفض معها الأسعار.

ولفت السواس، إلى أن تخفيض أسعار الأعلاف سيترك أثره الإيجابي على الأسواق، وسينخفض سعر الحليب، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن المصانع الكبيرة التي تصدر هي التي تستهلك الكمية الأكبر من الحليب، وكذلك معامل البوظة، التي تركت حليب البودرة واتجهت للحليب الطازج.

وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود، توقع في تصريحات صحفية، أن يثمر إخراج الأعلاف من المنصة بتوفير في قيمة الأعلاف ما نسبته 30% ، بعد أن أصبح ثمة هامش حرية أكبر للمستوردين للاستيراد بتمويل ذاتي.



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