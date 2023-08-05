موظف أمن يسرق أكثر من عشرة ملايين ليرة من MTN في طرطوس

تعرّضت شركة الاتصالات “MTN” في طرطوس لسرقة مبلغ مالي يقدر بعشرة ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية، من قبل أحد موظفي أمن الشركة، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية.

وبيّن منشور الوزارة أنّه بعد الرجوع إلى الكاميرات، تبيّن السرقة حدثت عن طريق الخلع والكسر، بعد دخول شخص إلى الشركة، وقيامه بإخفاء نفسه بغطاء كي لا يكتشف أمام الكاميرات.

وذكرت الوزارة أنه بعد التدقيق تم حصر الشبهة بأحد موظفي أمن الشركة والذي يدعى (ح . ح)، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالسرقة عن طريق خلع الباب الخشبي المطل بين الشركة وأحد الأبنية ودخوله وخلع الخزنة وسرقة مبلغ عشرة ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية.

وتم استرداد مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف ليرة سورية ومصادرة بطاريات وشواحن كان قد اشتراهم من المبلغ المسروق، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.

يذكر أنّ مدينة طرطوس شهدت عدة سرقات، من بينها سرقة الأمراس النحاسية في العام 2022، حيث قدرت الخسائر حينها بمليار ليرة.