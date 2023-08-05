السعودية تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة

حذرت سفارة السعودية لدى الجمهورية اللبنانية رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وطالبت السفارة مواطنيها في بيان صدر عنها في وقت متأخر من مساء الجمعة "بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية"، كما شددت على "أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وأخرى إسلامية متشددة، منذ أكثر من أسبوع، راح ضحيتها 13 شخصاً وعشرات الإصابات.

كما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصاعداً في حدة التوتر وسط تهديدات وتبادل الاتهامات بين الطرفين.