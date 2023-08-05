هذه ميزات الحاسوب اللوحي الجديد تاب برو 12.7 من لينوفو
يمتاز الحاسوب اللوحي الجديد "تاب برو 12.7" بشاشة "إل سي دي" قياس 12.7 بوصة وبدقة وضوح 2944 × 1840 بيكسل، فيما يبلغ معدل تحديث الصورة 144 هرتز.
وتدعم شاشة الحاسوب اللوحي الذي أطلقته شركة "لينوفو" تقنية "إنش دي آر دولبي فيجن" والإدخال عن طريق القلم النشط.
ووفق الشركة الصينية، يوجد داخل الجهاز معالج "كوالكوم سنابدراغون 870" مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت قابلة للزيادة.
كما يتميز الحاسوب اللوحي الجديد بكاميرا رئيسية بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميغابيكسل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد تم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف و200 مللي أمبير/ ساعة، وتصل فترة تشغيلها إلى 47 يوما في وضع الاستعداد.
وإلى جانب الشحن بما يصل إلى قدرة 20 واط، يسمح منفذ "يو إس بي- سي" أيضا بتوصيل الشاشات الخارجية بدقة "4 كيه".
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